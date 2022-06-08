Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что дискуссия о смягчении правил выезда из Украины для мужчин сдвинулась с мёртвой точки. Он заявил, что разрабатываются специальные условия для моряков и других специальностей.

Об этом Арестович сказал в эфире "Фейгин Live".

"Сейчас идет плотная дискуссия, и даже есть некоторые перспективы решения вопроса, насколько мне сказали. Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемы и способы, методологию. Надеюсь, однажды украинские граждане, те же моряки, и все остальные услышат: езжайте вот на таких условиях", - заявил советник главы ОП.

По его словам, массово призывать новичков сейчас не планируют.

"Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны", - сказал Арестович.

Отметим, это не первый такой прогноз советника Ермака. Ранее он заявлял, что нужно выпускать за рубеж моряков, ученых и бизнесменов.

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