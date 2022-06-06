Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект "Слуг народа", которым они хотели упростить нардепам выезд за границу.

Парламентарии предлагали внести изменения в законодательство и прописать, что запрещается требовать у народных депутатов, предъявляющих дипломатический паспорт или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, какие-либо другие документы.

В ГНЭУ считают, что "запрет требовать от народных депутатов Украины предъявления других документов, необходимых для пересечения границы" (например, документов, подтверждающих факт служебной командировки, другие уважительные причины для выезда из Украины в период действия ограничений) - некорректен.

Ведь "при условии внедрения ограничений свободы передвижения, в частности, через границу пересечение границы возможно только для отдельных категорий граждан, что подтверждается соответствующими документами".

Ранее Кабмин разрешил некоторым категориям мужчинам выезд за границу во время войны.

А некоторые пытаются на этом заработать. Так киевлянин за $1,5 тысячи продавал военнообязанным мужчинам поддельные справки для выезда за границу.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.