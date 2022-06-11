Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 10 июня.

Главное из заявлений президента:

"Продолжаются жестокие бои на Донбассе - Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск и другие. Украинские военные делают все, чтобы остановить противника, насколько хватает оружия". "Встретился с министром обороны Британии - говорили о том, как остановить российскую агрессию. В вопросах обороны британцы - лидеры". "Говорил с британским университетским сообществом. Было много вопросов от студентов о том, какой будет наша жизнь после войны. Мы уже начали восстановление, и хорошо, что в мире хотят приобщиться к этому". "Но сейчас битва еще продолжается, и об этом нужно напоминать всему миру. Все украинцы должны быть одним целым и не позволять миру переключить внимание с Украины". "Обратился к участникам Копенгагенского демократического саммита. Говорил об ответе, которого мы ждем от ЕС". "Получили 1,5 млрд долларов на прямую бюджетную помощь - 1 млрд от Всемирного банка, 500 млн от Великобритании. Используем на зарплаты бюджетникам. Канада тем временем отправила 1 млрд канадских долларов на наш админсчет в МВФ". "Согласован законопроект, который позволит растаможивать авто в "Дие". Все будет максимально прозрачно".

Ранее мы писали, что министр обороны Великобритании в Киеве заявил, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса.

Также "Страна" сообщала, что по данным СМИ, в Евросоюзе подготовили и "положительное", и "отрицательное" решение по статусу кандидата для Украины.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.