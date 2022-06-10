Украину ждет "тяжелейшая зима, и "ничего хорошего от нее нам ждать не следует", заявляет экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Особенно, в том случае, если будут продолжаться военные действия.

"Русский цинизм нам известен. Они точно так же могут начать ракетами бить по электростанциям, узлам снабжения распределительным. И мы можем остаться без электроэнергии в значительной мере регулярной, без подачи воды, без подачи газа", - говорит Аваков.

Он призвал не думать о том, что легко будет жить в Киеве или в Харькове. В зимний период это будет серьезное испытание.

"У нас будет тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, все меньше и меньше объем заработных плат", - сказал Аваков.

Напомним, во вторник такое же заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. В ночном обращении он предупредил, что украинцев ждет "самая сложная зима за все годы независимости".

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.