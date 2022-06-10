"Страна" поговорила с москвичами об их отношении к войне. Общее настроение - "в Москве война не чувствуется".

"Если не читать новости может сложиться впечатление, что и нет войны никакой. Люди стараются поменьше об этом думать. Да, есть категория людей, которые вовлечены в происходящее, постоянно обсуждают ситуацию, собирают средства для помощи российской армии. Есть категория, которая против войны, но она старается быть незаметной или вообще уехать из страны. Но большинство людей стараются убедить себя в том, что продолжается обычная жизнь. И в Москве это сделать довольно легко. Экономической катастрофы пока не произошло. У людей пока есть деньги. И есть куда их тратить. Это как Петербург 19 века. На Кавказе война с горцами, в Польше Паскевич подавляет восстание под возмущение Европы. А в столице - светская жизнь и Пушкин в Болдино заканчивает "Евгения Онегина", - сказал "Стране" один из московских бизнесменов.

На видео - москвичи танцуют около здания ТАСС на фоне бегущей строки о смертном приговоре в "ДНР".

Напомним, число поддерживающих вторжение в Украину жителей РФ незначительно снизилось.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.