В России незначительно снизилось число людей, поддерживающих вторжение РФ в Украину. Сейчас таких 72%, при этом 8 апреля, когда публиковались результаты прошлого исследования, таких было 74%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 18% россиян не поддерживают вторжение в Украину (тогда как в апреле таких было 17%), 10% затруднились ответить.

Цели войны россияне определяют так:

40% - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории;

20% - изменить политический курс Украины и "очистить ее от нацистов";

18% - защитить население Донбасса;

7% - оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Напомним, в конце марта число россиян, которые поддерживают войну в Украине, выросло с 65% до 74%.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.