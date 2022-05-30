ВЦИОМ утверждает, что большинство россиян поддерживают вторжение в Украину. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В России незначительно снизилось число людей, поддерживающих вторжение РФ в Украину. Сейчас таких 72%, при этом 8 апреля, когда публиковались результаты прошлого исследования, таких было 74%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 

Социологи выяснили, что 18% россиян не поддерживают вторжение в Украину (тогда как в апреле таких было 17%), 10% затруднились ответить.

Цели войны россияне определяют так:

  • 40% - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории;
  • 20% - изменить политический курс Украины и "очистить ее от нацистов";
  • 18% - защитить население Донбасса;
  • 7% - оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Напомним, в конце марта число россиян, которые поддерживают войну в Украине, выросло с 65% до 74%

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть. 

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