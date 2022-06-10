Медики назвали три правила для профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений во время войны. Инфографика
В Центре общественного здоровья при Министерстве охраны здоровья Украины дали рекомендации, как избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций во время войны.
Соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте Центра.
В условиях войны значительно увеличивается риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Ведь часто нет возможности обеспечить надлежащие гигиенические практики в приготовлении пищи и хранении пищевых продуктов. К тому же, повышается температура воздуха, а иногда ограничен доступ к питьевой воде.
Организаторам массового питания людей медики рекомендуют придерживаться трех простых правил, чтобы избежать кишечных инфекций и пищевых отравлений:
- Только чистая посуда. Приоритет имеет одноразовая или индивидуальная посуда. В случае организации питания для больших групп людей медики советуют использовать посудомоечные машины или мыть посуду с использованием моющих средств. Столовую посуду рекомендуется мыть в три этапа, а кухонный инвентарь - в два этапа. Важно использовать при мытье воду не ниже +40 градусов с моющими средствами, а ополаскивать водой не ниже +65 градусов.
- Только чистая питьевая вода. Медики рекомендуют использовать воду только централизованного водоснабжения, из артезианских источников или бутилированную, а также из других мест, где осуществляется строгий санитарный контроль. Категорически запрещено использовать воду из колодцев для приготовления детских смесей.
- Только чистое помещение. Помещение, где происходит процесс приготовления пищи необходимо убирать не менее двух раз в сутки. Инвентарь для уборки должен быть отдельным для складских помещений, для кухонь и для туалетных комнат.
Кроме того, в МОЗ дали рекомендации, как соблюдать личную гигиену персонала, посоветовали, как хранить продукты в условиях военного времени, чтобы избежать пищевых отравлений, и рассказали об их симптомах.
Ранее мы писали, что медики назвали украинцам симптомы ротавирусной инфекции и объяснили причины ее возникновения.
Также "Страна" сообщала, что врачи дали украинцам 5 советов, как избежать пищевого отравления.