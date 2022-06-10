В Центре общественного здоровья при Министерстве охраны здоровья Украины дали рекомендации, как избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций во время войны.

Соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте Центра.

В условиях войны значительно увеличивается риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Ведь часто нет возможности обеспечить надлежащие гигиенические практики в приготовлении пищи и хранении пищевых продуктов. К тому же, повышается температура воздуха, а иногда ограничен доступ к питьевой воде.

Организаторам массового питания людей медики рекомендуют придерживаться трех простых правил, чтобы избежать кишечных инфекций и пищевых отравлений:

Только чистая посуда. Приоритет имеет одноразовая или индивидуальная посуда. В случае организации питания для больших групп людей медики советуют использовать посудомоечные машины или мыть посуду с использованием моющих средств. Столовую посуду рекомендуется мыть в три этапа, а кухонный инвентарь - в два этапа. Важно использовать при мытье воду не ниже +40 градусов с моющими средствами, а ополаскивать водой не ниже +65 градусов. Только чистая питьевая вода. Медики рекомендуют использовать воду только централизованного водоснабжения, из артезианских источников или бутилированную, а также из других мест, где осуществляется строгий санитарный контроль. Категорически запрещено использовать воду из колодцев для приготовления детских смесей. Только чистое помещение. Помещение, где происходит процесс приготовления пищи необходимо убирать не менее двух раз в сутки. Инвентарь для уборки должен быть отдельным для складских помещений, для кухонь и для туалетных комнат.

Кроме того, в МОЗ дали рекомендации, как соблюдать личную гигиену персонала, посоветовали, как хранить продукты в условиях военного времени, чтобы избежать пищевых отравлений, и рассказали об их симптомах.

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