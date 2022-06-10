Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам в четверг, 9 июня.

Главное из заявлений президента:

"Поговорил с президентом Франции - прежде всего, о военной поддержке, о ситуации на передовой, о европерспективе Украины, о гарантиях безопасности для Украины и всей Европы". "Говорил с премьером Черногории, работаем во всех странах ЕС, чтобы там воспринимали идею кандидатства для нашей страны. Большинство европейцев поддерживает интеграцию нашей страны. И политики не должны себя противопоставлять им". "Обратился к участникам встречи министров Организации экономического сотрудничества и развития. Связи с Россией они разорвали, но нужно и давление на Россию". "Провел совещание с правительством: экономика, бизнес и рабочие места. Что можем сделать: первое - программа спецгрантов для поддержки малого и среднего бизнеса, второе - развитие сектора безопасности, третье - восстановление инвестиций, локализация, госпарки". "Общество должно состоять из двух частей: те, кто защищает независимость, и те, кто обеспечивает эту защиту. Мы не можем себе позволить сохранить теневую экономику". "На фронте - без особых перемен. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся. Есть определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупанта. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, держим оборону в Николаевской".

Ранее мы писали, что у Зеленского обещают серьезные санкции в ответ на попытки России аннексировать украинские территории.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Путина, Шойгу, Лаврова и других руководителей России.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.