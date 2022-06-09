Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против почти трех сотен ректоров российских ВУЗов.

Об этом сообщается на сайте ОПУ.

Всего в списке 261 фамилия, в том числе президента Российского Союза ректоров, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего.

В их отношении введены следующие ограничения:

Блокирование активов в Украине;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет участия в приватизации, аренде госимущества;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмена виз;

лишение государственных наград Украины и других форм награждения;

запрет на приобретение в собственность земельных участков;

Санкции применены бессрочно.

Теперь МИД должен проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и "поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Отметим, что также сегодня Зеленский ввел персональные санкции против Путина, Шойгу, Лаврова и других руководителей России.

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