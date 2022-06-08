Юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от главы фракции "Слуги народа" и члена украинской переговорной группы Давида Арахамии, чтобы в суде отменить санкции против своего клиента.

Об этом пишет издание The Times.

По словам журналистов, в письме адвокатов идет речь о том, что "при содействии господина Абрамовича делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, с помощью которых смогли спасти более 400 000 человек. Также его усилия в вопросе обмена военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек".

Также юристы олигарха заявили, что он за 20 лет заплатил в Великобритании £1,75 млрд налогов (около $2,2 млрд). Только в 2019-2020 годах миллиардер и его компания заплатили более £41 млн (около $51 млн) в виде корпоративного налога, гербового сбора и взносов в фонд национального страхования.

"Это позволяет включить Абрамовича в число 25 крупнейших налогоплательщиков", - говорится в юридических документах, поданных в Европейский суд общей юрисдикции. Вероятно, аналогичные документы направлены в правительство Великобритании, пишет газета.

Миллиардер пытается доказать, что введенные против него санкции являются дискриминирующими, непропорциональными и основаны на ложных утверждениях о близости Абрамовича к президенту РФ Владимиру Путину. Абрамович также утверждает, что платит в Великобритании и Евросоюзе больше налогов, чем в России, поэтому нельзя считать его тем, кто финансирует "спецоперацию" в Украине.

Ранее "Страна" писала, что из-за западных санкций Абрамовичу приходится занимать деньги у друзей.

Также мы сообщали, что британский офшор заморозил половину состояния олигарха.