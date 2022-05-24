Правление английской Премьер-лиги одобрило продажу английского футбольного клуба "Челси" (который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу, Ред.)

Новую группу собственников клуба возглавил американец Тодд Боэли (и его компания Clearlake Capital). Об этом говорится на сайте лиги.

Сама сделка стоимостью 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,3 миллиарда долларов) состоялась еще 7 мая, но ее необходимо было согласовать с британским правительством и АПЛ. Теперь она официально завершена.

Из общей суммы сделки 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, а 1,75 новые владельцы вложат в развитие клуба, отмечает "Спорт-экспресс".

В состав консорциума, который будет владеть "Челси", вошли трое. Коротко о новых владельцах:

Тодд Боэли - американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба "Доджерс" из Лос-Анджелеса. Состояние - 4,5 млрд долларов, 46 лет.

- американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба "Доджерс" из Лос-Анджелеса. Состояние - 4,5 млрд долларов, 46 лет. Марк Уолтер - тоже американец, основной владелец "Доджерс". По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за "Челси", по приглашению Боэли. Состояние - 3,9 млрд долларов, 62 года.

- тоже американец, основной владелец "Доджерс". По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за "Челси", по приглашению Боэли. Состояние - 3,9 млрд долларов, 62 года. Хансйорг Висс - швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере. Он был одним из первых, кто сам сообщил, что получил предложение о покупке "Челси". Состояние - 5 млрд долларов, 86 лет.

Новому консорциуму выставили некоторые условия: владельцам клуба запрещено выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года. На 10 лет запрещается и продажа акций. Также клубу строго запрещено выходить за пределы установленного долга. Все эти меры называют антиглэйзеровскими - лига не хочет появления еще одних настолько непопулярных владельцев.

Напомним, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году и финансировал его на протяжении 19 лет. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также дважды стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта он объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за войны в Украине.

Российский миллиардер дал свое согласие на юридически обязывающие гарантии, согласно которым долг клуба перед Абрамовичем в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов будет находиться на замороженном счете, подконтрольном властям Великобритании. После продажи будет создана независимая благотворительная организация, которой Абрамович не сможет управлять.

Как писала "Страна", британский офшор заморозил активы олигарха и участника украинско-российских переговоров Романа Абрамовича более чем на 7 миллиардов долларов.

Также "Страна" писала, что из-за западных санкций Абрамовичу приходится занимать деньги у друзей. Однако те боятся давать ему взаймы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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