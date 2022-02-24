Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович не сможет на постоянной основе жить в Великобритании.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в четверг, 24 февраля.

Источники в службе безопасности Великобритании сообщили изданию, что 55-летнему олигарху больше не позволят обосноваться на туманном Альбионе.

Роман Абрамович не сможет получить вид на жительство в Великобритании, если за ним обратится.

"Любой запрос Абрамовича на получение вида на жительство почти наверняка будет отклонен", - заявил собеседник издания.

С 2003 года Абрамович является владельцем английского футбольного клуба "Челси". В 2018 году британские СМИ сообщали, что у него возникли трудности с въездом в Соединенное Королевство, так как его власти сначала долго рассматривали заявление предпринимателя на продление визы инвестора, а в итоге не стали это делать.

После того как предприниматель получил гражданство Израиля, ему больше не нужна виза для посещения Соединенного Королевства на срок менее полугода.

Напомним, что гражданство Израиля Роман Абрамович получил в 2018 году. Также Абрамовичу есть где жить в Израиле. В 2015 году он приобрел в Неве-Цедеке (старейший квартал Тель-Авива) недвижимость за 25 млн долларов.

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