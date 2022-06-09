Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера страны Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу. Также указ вводит персональные санкции против других высокопоставленных чиновников РФ.

Указ под №400/2022 опубликован на сайте президента.

Всего в санкционном списке значатся 35 фамилий. Кроме упомянутых это: