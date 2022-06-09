Зеленский ввел санкции против Путина и его команды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера страны Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу. Также указ вводит персональные санкции против других высокопоставленных чиновников РФ.

Указ под №400/2022 опубликован на сайте президента.

Всего в санкционном списке значатся 35 фамилий. Кроме упомянутых это:

  • первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов;
  • заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;
  • заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин; 
  • заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко; 
  • заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; 
  • заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко; 
  • заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова;
  • полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев;
  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • глава МИД Сергей Лавров;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • заместитель председателя правительства РФ Александр Новак;
  • министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
  • секретарь Совета безопасности Николай Патрушев;
  • заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук;  
  • исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян;
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко;
  • министр культуры Ольга Любимова;
  • министр просвещения Сергей Кравцов;
  • министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
  • министр по развитию Дальнего Востока и Арктики  Алексей Чекунков;
  • министр природных ресурсов и экологии  Александр Козлов;
  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев;
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
  • министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин;
  • министр спорта Олег Матыцин;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
  • министр экономического развития Максим Решетников;
  • министр энергетики Николай Шульгинов;
  • министр юстиции Константин Чуйченко.

    

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