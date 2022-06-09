Зеленский ввел персональные санкции против Путина, Шойгу, Лаврова и других руководителей России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера страны Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу. Также указ вводит персональные санкции против других высокопоставленных чиновников РФ.
Указ под №400/2022 опубликован на сайте президента.
Всего в санкционном списке значатся 35 фамилий. Кроме упомянутых это:
- первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов;
- заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;
- заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;
- заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко;
- заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов;
- заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко;
- заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова;
- полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев;
- министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
- глава МИД Сергей Лавров;
- министр финансов Антон Силуанов;
- заместитель председателя правительства РФ Александр Новак;
- министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
- секретарь Совета безопасности Николай Патрушев;
- заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук;
- исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- министр культуры Ольга Любимова;
- министр просвещения Сергей Кравцов;
- министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
- министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков;
- министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов;
- министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев;
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин;
- министр спорта Олег Матыцин;
- министр транспорта Виталий Савельев;
- министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
- министр экономического развития Максим Решетников;
- министр энергетики Николай Шульгинов;
- министр юстиции Константин Чуйченко.