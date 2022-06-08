Администрация Байдена ищет выход, как справиться с надвигающимся продовольственным кризисом, вызванным войной России в Украине.

Между официальными лицами возник спор о предложении на полгода отменить санкций в отношении белорусских калийных удобрений в надежде, что это вынудит Александра Лукашенко открыть железнодорожный коридор для украинского зерна.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Чиновники в Госдепартаменте не хотят снимать санкции и говорят, что у этой идеи нет будущего, - отчасти потому, что Лукашенко вряд ли согласится на сделку в свете его тесных связей с президентом России Владимиром Путиным. А члены Совета национальной безопасности считают, что эта идея - единственная жизнеспособная альтернатива, и ее следует рассмотреть.

По словам официальных лиц, на сегодняшний день никаких предложений выдвинуто не было, поскольку политики продолжают изучать варианты действий.

Между тем международные продовольственные рынки, вероятно, столкнутся с серьезным дефицитом уже в этом году, так как большая часть предназначенного для экспорта украинского зерна заблокирована и, как сообщается, украдена Россией.

По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, Россия и Украина вместе поставляют почти треть мировой пшеницы, четверть ячменя и почти три четверти подсолнечного масла. Украинское правительство ожидает, что менее половины урожая этого года будет вывезено из страны.

Дискуссия об альтернативах вывоза запасов зерна из Украины подчеркивает дилемму, стоящую перед политиками в Вашингтоне и столицах по всему миру. По словам чиновников, проблема заключается не только в том, чтобы помочь Украине вывезти свое зерно из страны, но и в том, чтобы отговорить других от покупки зерна, якобы украденного Россией.

"Мы активно изучаем с международным сообществом варианты восстановления украинского экспорта и смягчения последствий российской агрессии для глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель Совета нацбезопасности, добавив, что Россия нанесла ущерб украинским дорогам и железнодорожным станциям, через которые идут сухопутные перевозки.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что вопрос с вывозом зерна не будет решен до тех пор, пока Украина не будет в безопасности.

Также мы писали, что США обвинили РФ в продаже ворованного украинского зерна.