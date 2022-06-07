Эффективность санкций Европейского Союза против поставок российской нефти вызывает большие сомнения, поскольку объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на экспертов.

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако это запрет не касается транспортировки российской нефти в третьи страны, такие как Индия или Китай.

По данным издания, наиболее активно возможностями извлечь прибыль, которые открывают повысившиеся тарифы на перевозку, пользуются судоходные компании из Греции, Мальты и Кипра.

Согласно статистике Refinitiv, которую исследовала НПО Global Witness, в феврале компании и суда, связанные с этими тремя странами, перевезли 31 миллион баррелей нефти из России. В мае это число увеличилось до 58 миллионов баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.

Старший консультант Global Witness Луис Годдард заявил изданию, что танкеры Греции, Малты и Кипра "выставляют на посмешище" санкционные попытки ЕС.

"Нефтяное эмбарго должно быть нефтяным эмбарго. А это не нефтяное эмбарго", - сказала Анастасия Федык, специалист по финансам в бизнес-школе при Университете Беркли в США. Она входит в международную рабочую группу по российским санкциям.

Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные 250 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" писала, что несмотря на введенные санкции, финансовая подушка России стремительно растет.

Также мы сообщали, что в апреле экспорт нефти из РФ вырос почти до довоенного уровня.