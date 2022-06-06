Эксперты прогнозируют, что у президента США Джо Байдена мало шансов договориться с Саудовской Аравией, куда он приедет с визитом, об увеличении добычи нефти, чтобы сбить мировые цены.

Об этом пишет газета The New York Times.

Эксперты издания прогнозируют, что ввиду сокращения добычи в России из-за европейских санкций, общемировое падение производства будет настолько сильным, что арабская страна в одиночку помочь не способна.

А такие поставщики как Иран и Венесуэла находятся под санкциями США. И разблокировка их нефти требует политической сделки с этими странами, на что администрация Байдена полноценно пойти не сможет.

"Заключение любого соглашения с их (Ирана и Венесуэлы - Ред.) лидерами без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. Большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран", - говорится в статье.

Закрыт для Байдена и путь наращивания собственной добычи нефти. Большинство нефтяных компаний США опасаются, что бурение новых скважин приведет к избытку нефти и падению цен.

Не сработает на ближайшую перспективу и строительство нефтепровода из Канады, которое предлагают начать республиканцы. На это нужно несколько лет, кроме того, этой идее сопротивляются представители "зеленой повестки" в Демпартии США, добавили в издании.

Ранее мы писали, что ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго.

Также сообщали, что эмбарго на российскую нефть может привести к ценовому шоку в ЕС.