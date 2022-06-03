Президент США Джо Байден, который во время предвыборной гонки поклялся сделать Саудовскую Аравию "изгоем" в ответ на убийство известного диссидента Джамаля Хашогги, решил в этом месяце отправиться в Эр-Рияд.

Цель визита - восстановить отношения с богатым нефтью королевством на фоне попыток снизить цены на газ в США и изолировать Россию за рубежом.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Как сказали источники, хотя срок поездки все еще обсуждается, Байден планирует совместить ее с визитом в Европу и Израиль. Официально о поездке не было объявлено.

Во время своей остановки в Эр-Рияде президент встретится с наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом, которого считают ответственным за расчленение Хашогги. Байден также встретится с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению экспертов, этот визит представляет собой триумф реальной политики над моральными принципами. После вторжения России в Украину Байден счел необходимым привлечь добывающие нефть страны, чтобы заменить поставки из РФ и стабилизировать мировые рынки. Американские чиновники ожидают, что ОПЕК+ нарастит добычу нефти, чтобы снизить цены на заправках перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Поездка президента - попытка исправить разрыв в отношениях, возникший после смерти Хашогги в 2018 году. Американская разведка пришла к выводу, что принц Мохаммед, де-факто лидер королевства, приказал его убить и расчленить в консульстве в Стамбуле.

В то время как Дональд Трамп оставался близким с саудовцами, Байден обещал придерживаться другого курса. Он заявлял, что заставит саудовцев "заплатить и сделает их фактически изгоями" и что "нынешние власти Саудовской Аравии имеют очень небольшую социальную ценность".

Как писала "Страна", группа нефтедобывающих стран ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила об увеличении добычи в июле и августе. Правда. на рост цен это не повлияло.

Также мы сообщали, что о необходимости снизить мировые цены на нефть недавно заявлял Трамп.