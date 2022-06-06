Индия, которую обвиняли в закупках нейти в России, надеется удвоить свой импорт черного золота из РФ. Это связано с тем, что государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся получить больше поставок от ПАО "Роснефть" со скидкой, поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали по поводу объемов закупок нефти и ценам еще обсуждаются, пишет агентство.

С конца февраля по начало марта Индия, согласно расчетам Bloomberg, закупила более 40 млн баррелей российской нефти - на 20% больше, чем за весь 2021 год.

Нефть индийцы покупают с большим дисконтом из-за проблем россиян с продажами на других рынках.

Между тем немецкая пресса сообщает, что эмбарго на российскую нефть может привести к ценовому шоку в Евросоюзе. Уже сейчас цены на топливо в ФРГ растут, и сдержать их немецкому правительству не удается, несмотря на предпринимаемые меры в виде снижения налогов на бензин и дизельное топливо.

Как писала "Страна", эксперты прогнозируют, что у президента США Джо Байдена мало шансов договориться об увеличении добычи нефти с Саудовской Аравией, куда он приедет с визитом, чтобы сбить мировые цены.