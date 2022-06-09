Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом сообщило агентство EFE.

По информации агентства, правительство Испании в координации с НАТО и другими институтами завершает подготовку к саммиту. Окончательная программа встречи еще должна быть одобрена альянсом. После этого будет передано приглашение для участия во встрече президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу. Там он примет участие в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО. Война России в Украине будет занимать важное место в повестке дня обеих встреч.

Также мы рассказывали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там случится чудо", – сказал министр. Правда, потом добавил, что "будет рад ошибиться" и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но сочтет это "чудом".