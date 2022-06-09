Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внезапно отменил запланированный на сегодня визит в Берлин, сообщили в Минобороны Германии.

О причинах не сообщают. Столтенберг должен был встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и с министром обороны Кристин Ламбрехт.

Темы встречи - подготовка к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, планируемое усиление восточного фланга НАТО, влияние российской агрессии на ситуацию с безопасностью, новая стратегическая концепция НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина может получить от Германии обещанное Шольцем ракетное оружие не раньше зимы.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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