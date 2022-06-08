Канцлер Германии Олаф Шольц 8 июня сделал два противоречащих друг другу заявления.

Общаясь с журналистами в Берлине, он сообщил, что Германия продолжит поставки вооружений в Украину, в том числе тяжелого оружия.

"Мы осуществили много поставок, осуществим и другие поставки, в том числе тяжелое вооружение", - сказал канцлер.

И одновременно он подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы избежать "прямой конфронтации НАТО и России".

Ранее Spiegel написал о том, что Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.