Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт предоставление Украине подводных лодок и другого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - заявил Стефанчук и призвал Ламбрехт усилить принятие решений в сфере безопасности, от которых будет зависеть победа Украины.

"Украинцы будут стоять до победы, но нам нужна ваша помощь — скорые решения и их скорая имплементация. Скорость определяет сегодня фактор нашей общей победы", – заявил спикер.

Отметим, что после скандала с отказом принять Штайнмайера в Киеве президент Германии встретил Стефанчука в Бундестаге.

Ранее стало известно, что Германия выделила Украине кредит в 150 млн евро. Деньги пойдут на соцвыплаты, медицину и образование.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.