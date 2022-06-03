Новые российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов. К такому выводу пришла группа экспертов Минобороны США, которая побывала в Украине и изучила захваченную здесь технику РФ.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, специальная следственная группа изучает российское оружие, боеприпасы и оборудование, захваченные на территории Украины.

Во время недельного визита в Украину в прошлом месяце члены группы разобрали все передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить, например, небольшие лазерные дальномеры и секции наведения крылатых ракет. Исследователи, приглашенные украинской службой безопасности для независимого анализа передовой российской техники, обнаружили, что почти вся она включала детали от компаний, базирующихся в США и Европейском союзе: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другое оборудование.

"Передовые российские системы вооружения и связи были построены на базе западных чипов", - сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей Conflict Armament Research, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы. Он добавил, что российские компании десятилетиями имели доступ к непрекращающимся поставкам западных технологий.

Газета добавила, что официальные лица США давно гордятся способностью своей страны поставлять технологии и боеприпасы остальному миру. Но с тех пор, как Россия вторглась в Украину, Соединенные Штаты столкнулись с печальной реальностью: инструменты, которые российские войска используют для ведения войны, часто основаны на американских инновациях.

Тем не менее, несмотря на то, что технологии, созданные американскими и европейскими компаниями, были обращены против Украины, ситуация также предоставила США и их союзникам важный источник рычагов воздействия на Россию. Запреты на экспорт в РФ прекратят поставки передовых технологий, что ограничит возможности России производить оружие взамен уничтоженного во время войны.

Ранее The Daily Mail писала, что Россия использует в войне против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014 года.

Тем временем в США завили о риске попадания переданного Украине оружия третьим странам.