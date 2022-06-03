Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, "если будет такая необходимость".

Об этом он сказал в интервью сайту "Политека", видео опубликовано в YouTube.

Так Арестович прокомментировал вопрос о том, распространяются ли на полуостров ограничения применения американских РСЗО (президент США Джо Байден обещал, что по территории России они наносить удары не будут).

"Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость", - сказал советник главы Офиса президента.

Более того, по его словам, Украина уже наносила удары по Крыму.

Отметим, ранее мы разбирались, как повлияют на ход войны в Украине американские РСЗО и почему на Западе теперь боятся эскалации.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" подробно писала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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