Советник главы Офиса президента Алексей Арестович повторил свой тезис о том, что Северодонецк стал "ловушкой" для российских войск, где они сейчас несут потери от украинских контрударов.

Об этом Арестович сообщил в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

"Но это не значит, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего не отобьем. И это не значит, что Северодонецк русские так или иначе не займут", - предупредил советник главы ОП.

Однако, по его словам, Украина сделала "очень серьезный тактический ход". Арестович пообещал рассказать о нем позже.

Ранее мы писали, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российской армии удалось продвинуться вглубь Северодонецка. По словам Гайдая, в городе остается лишь пятая часть "серой" зоны.

Также "Страна" сообщала, что в Северодонецке часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, бои в городе продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.