Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения, хотя обещала обеспечить киев оружием и боеприпасами.

Об этом пишет издание Spiegel.

По информации Spiegel, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, поставки немецкого оружия для Украины по-прежнему не идут. Фактически за последние несколько недель в список были добавлены в основном запасные части.

В связи с этим федеральное правительство решило прекратить закрытую публикацию списка поставок. К нему имели доступ лишь несколько депутатов Европарламента, но теперь и они будут лишены какой-либо информации на эту тему.

Правительство обосновывает это соображениями безопасности, поскольку Россия может атаковать транспорты в Украину, если Берлин объявит о поставках публично.

Ранее "Страна" приводила заявление Алексея Арестовича о том, что Украина до сих пор не увидела обещанных в январе текущего года министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт пяти тысяч касок.

Также мы писали, что в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине. По словам Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.