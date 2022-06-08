Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" сообщил им о количественном превосходстве российской армии в вооружении и военной технике.

Об этом глава ОПУ сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам Ермака, он "призвал послов стран G7 содействовать в ускорении снабжения правительствами своих стран необходимого вооружения для нужд ВСУ".

Также Ермак указал и другие результаты встречи:

отметил, что победа означает полное восстановление территориальной целостности Украины

обсудил результаты деятельности экспертной санкционной группы Макфола-Ермака, а также еще двух консультативных групп – по послевоенным гарантиям безопасности Украины и по репатриациям

предлагал активизировать работу для усиления осведомленности партнеров об оборонных нуждах Украины, в частности путем проведения регулярных брифингов для военных экспертов заинтересованных стран, организации визитов журналистов на передовую и т.д.

обсудили вопросы послевоенного обновления Украины. Проинформировал послов об инициативе Владимира Зеленского, предусматривающей взятие странами-партнерами шефства над отдельными городами или регионами с обеспечением полного контроля за использованием финансовых ресурсов. Странам "Большой семерки" было предложено активно участвовать в этой инициативе.

Также на встрече поднимались вопросы статуса кандидата в ЕС для Украины, экспорта украинских зерновых через черноморские порты и восстановления страны после войны.

Как писала "Страна", у Зеленского раскритиковали Евросоюз за ослабление санкций против России.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не будет спешить с деоккупацией ценой десятков тысяч жизней, а дождется нужного вооружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.