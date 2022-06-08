Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду, 8 июня.

Кулеба заявил, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: тогда покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", – объяснил он.

Исходя из этого Кулеба не ожидает прорывных решений на саммите НАТО.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там случится чудо", – добавил он. Отметив, что "будет рад ошибиться" и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но сочтет это "чудом".

"Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока у меня нет никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решениям по черноморской безопасности", – сказал министр.

Ранее президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Конноли заявил, что не считает выходом из ситуации в связи с войной в Украине передачу Киеву военных средств, которые обеспечили бы контроль над воздушным пространством страны.

При этом, как заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Альянс в своей новой стратегической концепции провозгласит Россию главной угрозой.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.