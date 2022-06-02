НАТО в своей новой стратегической концепции провозгласит Россию главной угрозой. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает пресс-служба американского Минобороны.

"Россия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы Альянсу", – сказала Смит.

Кроме того, в своей новой доктрине НАТО учтет заявления президента России и председателя КРН о том, что дружба между двумя странами "не имеет границ", заявила дипломат.

"Полагаю, что в альянсе имеется сейчас решимость, направленная на то, чтобы попытаться отразить каким-то образом в стратегической концепции данное стратегическое совмещение",— отметила она.

Планируется, что новую концепцию могут принять на саммите Альянса в Мадриде, который пройдет в конце июня.

Напомним, госсекретарь США Блинкен заявил, что США продолжат помогать Украине и будут адаптировать помощь к ситуации. В свою очередь в России пригрозили США стратегическим ядерным ударом.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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