В Европе идут крупнейшие в истории учения НАТО по противовоздушной обороне. Они называются "Наследие Рамштайна".

Об этом пишет The Times.

Учения идут на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ("на пороге у Путина", как пишет издание).

Задействованы более 50 самолётов (в том числе радиоэлектронной борьбы) и расчеты средств ПВО.

Газета связывает это с возросшей опасностью ракетных ударов по Европе со стороны России.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб утром сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.