Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" сказал, что находится в бешенстве из-за темпов, которыми Запад передает вооружение Украине.

По его словам, Западу не составляет проблемы передать Украине артиллерию в нужном количестве, поскольку он имеет 155-мм орудия в огромном количестве.

С достаточным количеством этих орудий "мы бы решили проблемы с российским наступлением быстро и качественно", сказал Арестович.

"Я признаю заслуги союзников, без них мы бы уже откатились за Днепр, но помощь эта странная какая-то", – добавил советник Ермака.

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон заявил Зеленскому о готовности Франции к новым поставкам тяжелого вооружения Украине.

Также "Страна" сообщала, что замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украина проигрывает в "артиллерийской войне", которая сейчас идет на Донбассе. По его словам, Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.