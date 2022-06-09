Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении, включая РСЗО, боевые самолеты и средства ПВО, несмотря на то, что со дня начала войны наша страна получила значительную военную помощь от партнеров.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

Министр назвал основные цели Минобороны в части вооружения:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношены, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, которые распространены в странах НАТО и снабжены боеприпасами;

договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно является устаревшей и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием.

получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Также Резников сообщил, что польские САУ "Краб" 155-калибра уже находятся на фронте. Также по его мнению, оружия, которое уже поступило Украине, хватило бы для победного сопротивления от любой армии Европы, но не от России.

Напомним, Украина может получить от Германии обещанное Шольцем ракетное оружие только к зиме.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.