Экс-президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня.

Об этом журналист Михаил Ткач написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в социальной сети появилось видео как Порошенко с дочерью гуляет в Лондоне . И это удивительно. Ведь Петр Алексеевич уехал в командировку в Вильнюс и Роттердам. Командировка в Вильнюс должна была закончиться 31.05. Командировка в Роттердам должна закончиться 02.06. Я начал проверять, действительно ли был Порошенко в Лондоне. Источники в политических кругах сообщают, что Порошенко 4 июня прибыл в Лондон, а сегодня ночью прибыл в Польшу, где днем выступил на финансовом конгрессе", - сообщил Ткач.

По словам журналиста, "даже если представить, что Порошенко не летал в Лондон, чтобы встретиться с Макаром Пасенюком и Валерией Гонтаревой, а летал, чтобы увидеть семью в то время, когда миллионы украинцев не имеют уже более ста дней возможности провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украину, это выглядит как исключительное право и злоупотребление своим политическим положением".

Ранее "Страна" публиковала видео прогуливающегося по Лондону Порошенко.

Напомним, что Порошенко дважды не мог выехать из Украины. Его выпустили только с третьей попытки. Целью поездки он называл саммит Европейской народной партии, который состоялся 1 июня в Роттердаме.