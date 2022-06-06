Орест Фурдычко все-таки отсидит восемь лет за вымогательство взятки. Фото: "Голос Украины"

На днях Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поставила окончательную точку в резонансном деле о взятке в 500 тысяч долларов. Ее, по версии обвинителей из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, требовал в 2017 году с бизнесменов Орест Фурдычко, работавший тогда директором Института агроэкологии и природопользования НААН Украины.

Своим вердиктом Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений обвинительный приговор суда первой инстанции, постановленный 30 июля прошлого года.  Фурдычко взяли под стражу непосредственно в зале суда апелляционной палаты и следующие 8 лет он проведет в тюрьме, а все его имущество подлежит конфискации.

Это уже второй приговор апелляции ВАКС по топ-чиновнику с реальным сроком в этом году. Ранее экс-зама министра ТОТ и соратника экс-генпрокурора Юрия Луценко – Юрия Грымчака засудили на 10 лет тоже с конфискацией.

Сам обвиняемый Фурдычко во время процесса, по информации наших источников в САП, никаких показаний по сути дела не давал и лишь заявлял, что дело якобы политическое и с ним расправилась провластная верхушка за его принципиальную позицию на должности директора Института по вопросам выделения земли института.

Орест Фурдычко

Орест Фурдычко

Тем не менее, по версии обвинения,  Фурдычко наоборот в феврале 2017 года требовал у гендиректора фирмы  "Сател Украина" 500 тысяч долларов за то, что не станет разрывать договор о строительстве на землях института жилищного комплекса.  По условиям договора институт должен был получить 1,3 тыс. квадратных метров жилой площади, 600 квадратных метров административных помещений и семь гаражных боксов в будущем комплексе.

Однако Фурдычко пожадничал и решил еще и заработать откат. В начале декабря 2017 года он встретился с владельцем "Сател Украина" Виталием Верещинским в своем рабочем кабинете и сказал, что Верещинскому нужно заплатить 500 тыс. долларов, чтобы институт не разрывал соглашение, а то якобы он уде подыскал другого застройщика на более выгодных условиях. Позже при передаче первого транша в 300 тысяч долларов он был задержан в рабочем кабинете с поличным.

Всю свою карьеру Фурдычко провел на госдолжностях.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. – был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах трудился народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и Министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года, как раз накануне получения взятки, тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени за некие "выдающиеся заслуги".

Ранее ГБР закончила расследование по делу Виктора Медведчука. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Также "Страна" рассказывала, реально ли грозит Петру Порошенко тюрьма после откровений Медведчука.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться