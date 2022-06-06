На днях Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поставила окончательную точку в резонансном деле о взятке в 500 тысяч долларов. Ее, по версии обвинителей из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, требовал в 2017 году с бизнесменов Орест Фурдычко, работавший тогда директором Института агроэкологии и природопользования НААН Украины.

Своим вердиктом Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений обвинительный приговор суда первой инстанции, постановленный 30 июля прошлого года. Фурдычко взяли под стражу непосредственно в зале суда апелляционной палаты и следующие 8 лет он проведет в тюрьме, а все его имущество подлежит конфискации.

Это уже второй приговор апелляции ВАКС по топ-чиновнику с реальным сроком в этом году. Ранее экс-зама министра ТОТ и соратника экс-генпрокурора Юрия Луценко – Юрия Грымчака засудили на 10 лет тоже с конфискацией.

Сам обвиняемый Фурдычко во время процесса, по информации наших источников в САП, никаких показаний по сути дела не давал и лишь заявлял, что дело якобы политическое и с ним расправилась провластная верхушка за его принципиальную позицию на должности директора Института по вопросам выделения земли института.

Орест Фурдычко

Тем не менее, по версии обвинения, Фурдычко наоборот в феврале 2017 года требовал у гендиректора фирмы "Сател Украина" 500 тысяч долларов за то, что не станет разрывать договор о строительстве на землях института жилищного комплекса. По условиям договора институт должен был получить 1,3 тыс. квадратных метров жилой площади, 600 квадратных метров административных помещений и семь гаражных боксов в будущем комплексе.

Однако Фурдычко пожадничал и решил еще и заработать откат. В начале декабря 2017 года он встретился с владельцем "Сател Украина" Виталием Верещинским в своем рабочем кабинете и сказал, что Верещинскому нужно заплатить 500 тыс. долларов, чтобы институт не разрывал соглашение, а то якобы он уде подыскал другого застройщика на более выгодных условиях. Позже при передаче первого транша в 300 тысяч долларов он был задержан в рабочем кабинете с поличным.

Всю свою карьеру Фурдычко провел на госдолжностях.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. – был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах трудился народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и Министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года, как раз накануне получения взятки, тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени за некие "выдающиеся заслуги".

Ранее ГБР закончила расследование по делу Виктора Медведчука. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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