В четверг, 17 февраля, Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу бывшего депутата Сергея Пашинского, обвиняемого в стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Дело направили на новое судебное разбирательство.

Кассацию рассмотрели на сегодняшнем заседании суда. Ее подавала прокуратура недовольная решениями судов предыдущих инстанций.

О результатах кассации сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур.

"Сегодня Верховный Суд отменил оправдательный приговор по делу Пашинского и направил дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Мотивов суда не знаю, провозглашена только резолютивная часть" - написал он и добавил, что когда будет получен полный текст, то его направят в ЕСПЧ, где уже есть на рассмотрении жалоба.

Напомним, что в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области на дороге состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину. Тот был ранен в ногу.

После этого Пашинский выплатил компенсацию Химикусу и тот отказался от претензий. Но суды продолжились, а прокуратура настаивала на тюремном сроке для бывшего депутата.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.

18 марта 2021 года суд оправдал экс-нардепа. Также ему должны были вернуть пистолет из которого он стрелял. В июне Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор. И вот теперь суд еще более высшей инстанции рассмотрел кассацию и вернул дело на новое рассмотрение.