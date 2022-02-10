Радикал Сергей Стерненко сообщил, что Верховный суд снял с него обвинение в незаконном хранении оружия, по которому он получил условный срок.

Об этом обвиняемый в убийстве и похищении людей Стерненко заявил в своем Телеграм-канале.

"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть по малозначимости (это об 1 патроне). По ст. 146 ("угон") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет", - порадовался радикал.

Часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса касается незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Стерненко добавил, что снятие одного обвинения - это "половинчатая, но однозначно победа" и пообещал, что по поводу 146-й статьи пойдет в ЕСПЧ.

По статье о похищении человека ему приговор оставили в силе, но он в действие не вступит, потому что истёк срок давности.

Ещё одну статью (разбой, по которой Стерненко суд первой инстанции дал семь лет тюрьмы) ещё раньше отменила апелляция (подробнее читайте об этом здесь).

Фактически, Верховный суд подтвердил, что Стерненко и Ко похищали человека (местного депутата Сергея Щербича в 2015 году). Поэтому радикал собрался идти в ЕСПЧ.

Однако в Украине идёт еще один суд против него - по обвинению в убийстве человека в мае 2018 года в Одессе. Приговора по нему пока нет.