В начале ноября текущего года одесский радикал Сергей Стерненко призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд на территорию страны для россиян или ввести визовый режим. Его петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть Глава государства.

Соответствующая электронная петиция зарегистрирована на сайте президента.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - сказано в петиции.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что украинский продюсер Игорь Кондратюк зарегистрировал на сайте президента петицию с требованием запретить в Украине концертную деятельность российских артистов, которая набрала необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов (25 тысяч).

Однако Глава государства ответил отказом, напомнив, что Минкульт составляет перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности на основе обращений СНБО и СБУ, и Нацсовета по телерадиовещанию. А закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" не позволяет лицам из указанного списка проводить гастроли, а телеорганизациям не разрешается транслировать программы, где фигурирует человек из списка. То есть, менять подход не будут. Россиянам, не внесенным в список, въезд останется открытым. Тем же, кому въезжать нельзя, ответственность за нарушения усилят.