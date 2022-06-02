ГБР завершило досудебное расследование по уголовному производству в отношении Виктора Медведчука. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по подозрению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщается на сайте Госбюро.

"Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от политической партии "ОПЗЖ", должностными лицами Российской Федерации и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря", - сообщают детективы.

По данным следователей, Медведчук также предоставил руководству России "помощь в проведении подрывной деятельности против Украины" - собирал информацию о дислокации украинских военных, проведении мероприятий боевой подготовки и т.д.

Ранее "Страна" разбиралась, что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране.

Также отметим, что в МИД РФ заявили, что в Москве не рассматривают возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.