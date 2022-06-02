Приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку вступил в законную силу. Соратника Юрия Луценко приговорили к 10 годам тюрьмы за "взяточное дело". Об этом сообщает Специализированная антикоррупционая прокуратура, направившая приговор для исполнения.

Правоохранители задержали Грымчака и его помощника 14 августа 2019 года "на горячем" по подозрению в требовании $1 миллиона взятки за разрешение на строительство в историко-культурной части Киева.

Затем несколько раз Грымчаку не могли избрать меру пресечения из-за процессуальных ошибок.

В мае 2020 года Грымчак сообщил, что НАБУ закрыло дело против него из-за отсутствия состава преступления, но следствие сообщило, что речь идет о другом деле.

23 февраля суд признал Грымчака виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "мошенничество" и "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам".

Как писала "Страна", в НАБУ обнародовали фееричные кадры оперативной видеосъемки, проведенной в рамках негласных следственно-розыскных действий, на которых зафиксированы переговоры Юрия Грымчака с посредниками об условиях передачи взятки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.