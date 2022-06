Очевидцы сняли на видео Петра Порошенко, которого с третьей попытки выпустили из Украины, прогуливающимся по Лондону с девушкой.

Качество видео не очень высокое, но, скорее всего, Порошенко гуляет со своей дочкой Александрой, которая давно живет в Лондоне.

Напомним, что Порошенко дважды не мог выехать из Украины. Целью поездки он называл саммит Европейской народной партии, который состоялся 1 июня в Роттердаме.

Ранее "Страна" писала, что 22-летние сестры-двойняшки Евгения и Александра Порошенко в 2018 году закончили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College) и стали студентками разных высших учебных заведений Великобритании.

Саша Порошенко выбрала экономику в Университетском колледже Лондона (UCL - University College London), а Женя - факультет "Анимация" в вузе University of the Arts in London.

Также мы рассказывали, как Порошенко открывает против Зеленского "внутренний фронт".

