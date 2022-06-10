Лидер Франции Эммануэль Макрон, которого недавно раскритиковал украинский президент, провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил о готовности продолжать поставки в Украину вооружения, включая тяжелое.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президенты переговорили вчера, 9 июня.

В ходе беседы они также обсудили последние события на фронте, нужды Киева в военной технике, политическую и финансовую поддержку, а также вопросы поставки гуманитарной помощи.



Кроме того, сообщается, что французский президент пообещал "поддерживать контакт" по присвоению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

По данным телеканала Europe 1, под тяжелым вооружением, вероятно, Макрон имел ввиду новые поставки самоходных гаубиц Caesar. В ближайшие недели президент Франции намерен объявить о передаче шести гаубиц, добавили журналисты.

Ранее уже сообщалось, что Франция поставит Украине дополнительную партию гаубиц Цезарь.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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