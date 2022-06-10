Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-аккаунте украинского президента.

На встрече также присутствовала британский посол Мелинда Симмонс.

Зеленский поблагодарил Британию за санкции и военную поддержку.

"Оружие, финансы, санкции - три вещи в которых показывает свое лидерство Британия", - сказал Зеленский в ходе встречи.

Уоллес, в свою очередь, заявил, что Украина противостоит превосходящим силам противника, но, по его словам, "Россия сейчас на грани истощения".

Телеграм-канал "Политика страны" комментирует визит министра обороны Великобритании:

"Он прошёл на следующий день после вынесения смертного приговора британцам в "ДНР". Готовиться ли визит заранее, либо был вызван именно этим приговором (который стал центральной темой в британских СМИ) неизвестно.

Но наверняка судьба приговорённых к казни британцев и возможность их обмена на российских пленных наверняка обсуждалась.

Ранее, кстати, (ещё до приговора) Россия одобрила идею обменять британцев на Медведчука. А Британия к этой идее отнеслась прохладно", - говорится в сообщении.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.