Смертные приговоры, вынесенные в "ДНР" в отношении иностранцев, воевавших за Украину, являются нарушением международного права.

Об этом заявила эксперт Amnesty International Нина Навид в интервью BBC.

"Женевские конвенции и их базовые протоколы лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основополагающее значение для защиты людей во всем мире от страданий войны. И очень опасно, когда страны начинают отступать от этих принципов", - заявила она.

Смертные приговоры британцам могут быть использованы для "грязной дипломатической игры против Британии", считает Навид. По ее мнению, РФ должна допустить к британцам международных наблюдателей.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к "ДНР" и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины. А посол Украины в Британии заявил, что пленные отправятся на ближайший обмен с россиянами.

Также сообщалось, что в Бундестаге осудили приговор, вынесенный в "ДНР" трем иностранным добровольцам.

Кроме того, мы писали, что глава МИД Британии возмутилась смертным приговором двум ее соотечественникам.