Председатель комитета немецкого Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт осудила приговор, вынесенный в "ДНР" трем иностранным добровольцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Осуждение на смертную казнь двух британцев и одного марокканца, которые сражались за Украину, самопровозглашенной "Донецкой Народной Республикой", - это скандал и очередное грубое нарушение международного военного права. Мужчины официально служили в украинской армии, поэтому являются комбатантами и, соответственно, защищены законом. Вся процедура - фарс, потому что в отколовшемся регионе о независимом правосудии не может быть и речи", – заявила она.

По мнению Альт, осуждение "можно истолковать как попытку шантажа России и ее приспешников в отношении Великобритании и Марокко".

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс возмутилась смертным приговором, который вынесли в "ДНР" двум британцам, воевавшим на Донбассе на стороне Украины.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы", – написала Трасс в Твиттере.

Тем временем адвокаты приговоренных в "ДНР" к смертной казни воевавших за Украину иностранцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима намерены обжаловать смертный приговор.