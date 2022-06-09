Британский доброволец Эйден Эслин, которому сегодня вместе с двумя другими иностранцами был вынесен смертный приговор, сказал после суда, что надеялся на более справедливое решение суда.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая перед журналистами после вынесения приговора, он сказал: "Я надеялся, что приговор будет более справедливым, учитывая обстоятельства, в которых я помогал следствию, а также потому, что я сдался "Донецкой народной республике".

"Хотел бы я, чтобы все было по-другому, но судить меня будет только Бог", – добавил он.

28-летний Эслин был схвачен в Мариуполе в апреле во время ожесточенных боев за контроль над городом, а затем он предстал перед "судом" в "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что на заседании "Верховного суда ДНР" британские добровольцы ВСУ Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим заявили о частичном признании своей вины.

Мы также рассказывали, что председатель комитета немецкого Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт осудила приговор, вынесенный в "ДНР" трем иностранным добровольцам.