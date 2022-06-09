В понедельник, 13 июня, суд в Одессе начнет рассмотрение по сути дела одесского журналиста Юрия Ткачева, обвиняемого в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчаткой (ч.1 ст. 263 УКУ).

В рамках этой статьи журналисту грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Накануне Ткачев вышел под залог из одесского СИЗО, где находился с 19 марта.

"После завершения досудебного следствия судья существенно снизил залог. Изначально речь шла об 1 млн 340 тысячах гривен, но новая сумма оказалась значительно ниже, благодаря этому моя семья и близкие смогли внести залог", - рассказал "Стране" Ткачев.

Сейчас журналист готовится к суду.

"То уголовное производство, в рамках которого ко мне пришли (по статьям 110 и 111 - госизмена и посягательство на территориальную целостность - Ред.), по нему проходило, и по нему попали в тюрьму по аналогичному сценарию немало людей. Я не знаю точное количество, но это десятки людей. В дальнейшем мое дело было выделено, переквалифицировано. Планировали мне кроме 263 статьи вменить что-то еще, по сути дело в рамках 263 статьи не особо-то и расследовалось. Но эти 2,5 месяца Служба безопасности активно изучала мою информационную деятельность и так далее, прямо говорилось, что планируется найти что-то еще и предъявить. Но ничего в итоге не нашлось, и осталась только 263 статья.

У меня есть две версии, почему ко мне пришли. Либо это моя профессиональная деятельность, либо (и в пользу этой версии говорит то, что по таким же делам закрыли большое количество людей, в том числе не имеющих никакого отношения к журналистике) есть какой-то список условно неблагонадежных людей, которых вот таким образом "отрабатывают", а дальше уже решают, что с ними делать. Я не просто подозревал, я был уверен, что ко мне обязательно придут", - говорит Ткачев.

По его словам, все обвинение в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчаткой строится на том, что в его квартире были найдены взрывчатые вещества. Сам Ткачев утверждает, что эти предметы он видел впервые в жизни и дает понять, что их подбросили во время обыска.

"Я утверждаю, что эти предметы, которые, якобы, были найдены у меня дома, я видел первый раз в жизни. Сам обыск был проведен без постановления суда по новому УПК. В военное время это допускается в срочных случаях. Мы просили на досудебном следствии объяснить в чем состояла срочность обыска, но там так и не пояснили. Перед началом обыска вытащили меня наружу, положили лицом в пол, надели наручники, попросили жену выйти, чтобы, якобы, проверить, нету ли еще кого-то в квартире. И некоторое время квартира была в их распоряжении. Во-вторых, у меня есть легальное, зарегистрированное оружие, и есть сейф, в котором оно хранится. Начали они обыск с осмотра этого сейфа. В самом сейфе есть отдельное отделение, закрывающееся на отдельный ключ. По какой-то причине сотрудники СБУ, которые пришли ко мне домой искать взрывчатку, даже не попросили у меня этот ключ. Создалось впечатление, что они знали, что они ищут, и в каком месте квартиры это искать", - рассказал журналист.

Напомним, Ткачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. Во время обыска СБУ 19 марта у него дома в корзине для белья были найдены взрывчатые вещества. Семья Ткачева заявляет, что взрывчатку подбросили при обыске.

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