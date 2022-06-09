Одесский журналист Юрий Ткачев вышел из СИЗО под залог. Он записал видеообращение в котором заявил, что обвиняется по статье 263 УК Украины ("хранение взрывчатых веществ"). При этом он утверждает, что видел "эти вещи" первый раз в жизни при обыске 19 марта и собирается доказывать свою невиновность в суде.

Об этом Ткачев рассказал в видеообращении.

"Я намерен это теперь доказывать, надеюсь на оправдательный вердикт и признание моей невиновности", - сказал Ткачев.

Сейчас дело передано в суд, арест Ткачеву продлевали до 5 июня.

Напомним, журналист находился в СИЗО с 19 марта, когда был задержан в Одессе. Его супруга тогда рассказала нашему изданию, что утром к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан.

Ткачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. Во время обыска СБУ 19 марта у него дома в корзине для белья были найдены взрывчатые вещества. Семья Ткачева заявляет, что взрывчатку подбросили при обыске.

Его арестовали с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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