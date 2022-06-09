Сотрудничающий с РФ немецкий бизнес совершенно безразличен к тому, что происходит с Украиной. Также он недооценивает угрозу новой оккупации россиянами части Германии. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, многие немецкие бизнесмены стремится продолжать вести дела с Россией и зарабатывать деньги.

"Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы вновь отпраздновать великую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно. И поэтому для нас нет бизнеса как раньше. И поэтому мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса", - заявил Дуда.

Напомним, Генсек НАТО Столтенберг внезапно передумал ехать сегодня в Берлин.

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Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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