Через две недели после начала войны в Украине Россию покинул главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Как сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, которая работает журналисткой в США, он вынужден был уехать из-за требований Кремля и ФСБ поддержать вторжение в Украину.

"Теперь наконец я могу сообщить, что мои свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецн Дара Гольдшмидт подверглись давлению со стороны властей, которые требовали, чтобы они публично поддержали "спецоперацию" в Украине, но они отказались", - написала Чижик-Гольдшмидт в Тwitter.

По словам невестки, раввин с супругой сначала выехали в Венгрию, затем посетили несколько стран Восточной Европы, где собирали средства на помощь беженцам из Украины. А после этого они прибыли в Израиль, где в больнице лежал отец Пинхаса Гольдшмидта.

Напомним, главный раввин РФ призвал Лаврова извиниться за слова о "еврейской крови Гитлера".

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.