В России совершен очередной поджог военкомата. Утром в среду, 8 июня, житель Владивостока подошел к военкомату Ленинского Фрунзенского районов, облил тряпку горючим, поджег и бросил к дверям, сообщают российские СМИ.

Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем, поврежден фасад на площади около квадратного метра, никто не пострадал.

Поджигателю удалось скрыться.

К слову, это уже 18-й поджег военкоматов на территории России и аннексированного Крыма с начала вторжения РФ в Украину.

В ночь на 30 мая в Симферополе похожим образом ночью напали на военкомат на улице Сельвинского.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.